線上教育語言學習平台TutorABC獲得1111人力銀行頒發，在業界享有盛譽的「幸福企業金獎」。這個獎項表彰在新管理團隊領導下，TutorABC打造優於同業的嶄新工作環境，讓員工盡情發展、享受工作樂趣、發揮創意，同時也能將戰力完美發揮。

TutorABC新任主席Samuel Yang指出，過去一年，公司非常努力改變企業內部的文化和管理風格，以關注全球員工和教師的需求。公司為擁抱多樣性和包容性所做的努力感到非常自豪，接納每個員工都是獨立個體，組織內的訊息流動自由且透明；此外，TutorABC 以專注所有員工的健康和福利自豪。包括按摩、下午茶、生日派對、幸福研討會和體育賽事，促進員工的身心健康。

TutorABC在過去一年，持續擴大與迪士尼、牛津大學、BARRON’S、Kaplan等全球品牌以及英國、美國和加拿大等超過70所大學的合作夥伴關係，包括為青少年和成人提供全面的教育、證照考試及出國留學準備。

2004年起Tutor ABC深耕線上語言教學，18年來，全球100多個國家、1億多名學生、3萬名教師成功使用TutorABC的線上語言平台，學習英語和華語。