年度最具話題之一的2022臺北網紅節迎來最高潮，為期3天的臺北網紅嘉年華11月11日在臺北市新光三越信義新天地的香堤大道盛大揭幕。

臺北網紅節今年是第三屆，由臺北市政府商業處、台灣新媒體發展協會、旺旺中時媒體集團共同舉辦，希望以網紅新媒體活絡臺北各大商圈的疫後經濟發展，特別移師信義商圈擴大舉辦，結合雙11購物節、百貨周年慶商機，透過「百萬網紅帶百位網紅」的超強號召力，展示臺北商圈新風貎，並透過澳門電子商務協會進一步向國際推廣，期待在邊境解封、防疫措施鬆綁之際，吸引更多觀光客、商務人士來臺，刺激臺灣經濟復甦。

11日至13日舉行的網紅嘉年華，邀請「電玩女神」解婕翎、以及亞洲購-明星會客室「天使臉孔，火辣身材」征服宅男的熊熊卓毓彤、話題藝人賴薇如、拍廣告走紅的黑人杜立等人在現場舉行直播秀；活動主舞臺兩側，則有34家來自東門永康商圈、東區商圈的店家，以及南聯、momo購物網、泉發蜂蜜、川山蜀麻辣燙、史戴利等品牌設置攤位，展售多元美食飲品、服飾配件。網路知名健身教練娃娃和77涵特別為百年品牌泉發蜂蜜站台，宣傳蜂蜜作為優質蛋白質及糖類來源對健康的好處。

2022臺北網紅嘉年華開幕儀式吸引數十名網紅與會，包括獲選2021年十大網紅的Rita、元帥，還有參加今年TY Star網紅獎人氣票選的熱門人選，如藝人廖伯斯、趙健志，以及各組票選的熱門人選，如愛立刻思、緣緣，與二度參賽秀列等人。

臺北市府發言人陳智菡直播宣傳北市府祭優惠 促商圈數位轉型。(圖／太陽星網路科技提供)

臺北市政府發言人陳智菡代表市長柯文哲出席活動，也即時進行直播秀，介紹永康商圈的得獎茶飲、零食及東區商圈的服飾品牌。陳智菡表示，後疫情時代，民眾消費習性已大量運用電商型式，商圈店家與企業品牌不僅在網紅嘉年華現場設攤展出，臺北市政府也引導商家在電商線上銷售，希望運用網紅結合電商促購的新媒體行銷，助臺北商家數位轉型。

台灣新媒體發展協會理事長陳義文致詞。(圖／太陽星網路科技提供)

台灣新媒體發展協會理事長陳義文表示，今年在臺北市政府大力協助下擴大舉辦規模，所有合作的企業、商家竭盡全力促成這場結合臺北特色商家和網紅行銷的嘉年華活動，希望參與活動的網紅們，以創意成為推廣品牌的助力，把臺北城市亮點、幸福、美好傳送出去，讓全世界知道，也期盼各界大力支持網紅朋友，讓有創意想法的年輕人發揮所長。

旺旺中時文化傳媒總經理林淑黛致詞。(圖／太陽星網路科技提供)

旺旺中時文化傳媒總經理林淑黛表示 ，今年8月活動起跑後，TY Star網紅獎吸引逾千名網紅報名，近200名入圍者動員粉絲為自己投票，在網路上創造很高聲量，不論知名度或是粉絲的忠誠度都有大幅提升，最後頒獎典禮預計在12月7日舉辦。

臺北市府發言人陳智菡致詞。(圖／太陽星網路科技提供)

臺北市府發言人陳智菡也即時提供臺北市民利多資訊，表示臺北市府為振興在疫情期間受創店家，發行「臺北熊好券2.0」外，即日起下載臺北通APP，在特約商店消費就有10%數位回饋。

除了在網紅嘉年華現場設有購物展銷攤位，消費者還可前往2022臺北網紅節與momo購物網合作的限時專屬商場，以全網超低價優惠選購更多臺北商家及企業品牌的商品。