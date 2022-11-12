高雄市第4屆市長選舉公辦電視政見發表會12日登場，面對國立中山大學教授郭坤瑞提問保存農、漁業產值高值化、保障所得，同時讓碳為經濟一環的政策，高雄市長陳其邁表示，可由市府、中央建立碳權交易平台，藉由多的碳權，讓農民導入新的經濟模式。

陳其邁表示，確保農地農用不僅是糧食安全、環境永續，也發展出新的經濟模式的可行性，今年行政院、農委會已執行市場與種植作物調節，讓未來糧食能夠更多元，並且更能夠確保台灣整體的糧食安全。

氣候變遷是大家面臨的新興議題，高雄跟其他縣市不一樣，因為包括S廊帶半導體聚落，加上未來15年的工業區需求面積約達1400公頃，不太可能像南科，以劃定特定區的方式達到生產、生態、生活的平衡，所以必須利用都市計畫、以及區域計畫做整合型規劃，來調節未來農地農用、生態保育，以及落實整體未來人口增加或是用地土地使用的平衡。

至於碳經濟政策，陳其邁認為，未來可以透過市政府或中央成立碳權交易平台，這樣可以藉由多的碳權，讓海洋碳匯、森林碳匯、農業碳匯等政策，藉由農民導入新的經濟模式受益。