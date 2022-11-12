去年小聯盟球季結束後，鄭宗哲展開「哥倫比亞大冒險」，到當地打冬季聯盟，今年他又要搜集到新地點，12月將赴波多黎各比賽，將加入卡羅萊納巨人隊（Gigantes de Carolina），他認為能到世界各地比賽，不管是對棒球還是人生都是很棒的體驗，自己也能從中學習到很多。
鄭宗哲表示，球季結束前海盜隊就有這個規劃，希望他可以到波多黎各冬盟打球、吸取經驗，有了去年到哥國打球經驗後，這次他對於中南美洲國家已有些心理準備，更期待能夠到新的國家看看不同風情、文化。
去年剛到哥國時，鄭宗哲在各方面都遇到不小挑戰，讓他一度很想放棄，「很感謝那時的我沒有放棄，但比較遺憾的是去年沒有認真學西班牙文，今年會認真學的。」
鄭宗哲預計12月出發前往波多黎各，就看球隊能夠走到多遠，他與陳柏毓都有接到經典賽的詢問電話，對此兩人都十分有意願想要為國家效力，「經典賽是高強度的比賽，對自己棒球路來說一定會有進步，我很想要打，但也是要看球隊那邊的意思。」
昨天小聯盟公布年度獎項和明星隊，鄭宗哲與李灝宇都入選小聯盟1A佛羅里達州立聯盟明星隊，鄭宗哲本季跑出33次盜壘成功，也拿到海盜小聯盟最佳跑壘員獎。
鄭宗哲表示，得獎是對自己整年的肯定，當初拿到跑壘獎時還收到GM的訊息，「但我沒有他的電話，看到最後署名還問翻譯這是不是真的，本來以為是假帳號，因為不知道隊內有這個獎項。」
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