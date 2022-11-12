9合1大選即將登場，但綠色和平發現，相較於國際，台灣的政治討論缺少氣候議題，為此，綠色和平寄送「淨零未來，城市起跑」政見建議書予全台候選人，其中台北市3主要候選人蔣萬安、黃珊珊及陳時中皆有回應，綠色和平也呼籲，除了應在選前承諾外，也應在當選後具體落實。

一座溜滑梯在大稻埕碼頭載浮載沉，綠色和平表示，這代表一旦缺乏氣候治理，台北未來30年恐面臨海平面上升帶來的淹水風險，象徵孩童笑聲的溜滑梯將泡在水裡。

據綠色和平回收的政見建議書中，蔣萬安承諾「升級弱勢家庭家電能效」、「加速交通運具電動化」、「攜手產官學培育淨零人才」及「推廣永續在地食材」，並備註「氣候整體政策，待時日發布」。

黃珊珊則承諾「翻新老建物符合建築能效」、「規劃淨零社會住宅示範區」、「升級弱勢家庭家電能效」、「加速交通運具電動化」、「規劃低排放交通區」、「增加免費電動公車路線」、「釋出資源設置公民電廠」、「攜手產官學培育淨零人才」、「提供女性潔淨能源創業獎勵」、「推廣在地永續食材」、「循環容器隨處借」及「一次性塑膠減量目標入法」，至於「加強管理與執法守護海洋保護區」則備註「台北市無海洋保護區」。

陳時中也承諾「翻新老建物符合建築能效」、「規劃淨零社會住宅示範區」、「升級弱勢家庭家電能效」、「加速交通運具電動化」、「規劃低排放交通區」、「釋出資源設置公民電廠」、「攜手產官學培育淨零人才」、「提供女性潔淨能源創業獎勵」、「推廣在地永續食材」、「循環容器隨處借」、「一次性塑膠減量目標入法」及「加強管理與執法守護海洋保護區」，但「增加免費電動公車路線」並未勾選並備註2030年將達成市區公車全面汰換電動公車目標，也提出北北基桃公車與大眾運輸共同推動政見。

綠色和平強調，除了應承諾外，也會持續追蹤政策提出及政見落實程度，為下一代負責，才有希望贏得選民的一票。