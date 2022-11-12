桃園市蘆竹區美福倉儲3月10日晚間發生火災，悶燒整整21天，期間惡臭飄散困擾里民，民眾求助無門憤而成立自救會，當時有超過2、3千人連署，美福大火公害自救會於8月召開記者會，宣布向所有受災戶徵求委任書，盼提出民事集體訴訟，替受災戶求償每人1萬2千元的「賠償金」，不過8月至今收到不到50份委任書，發起人郭姿秀坦言收件狀況不如預期，距離收件截止日24號還有一段時間，盼民眾為自己的權益站出來發聲。

郭姿秀說，美福大火公害自救會是民眾自主發起的組織，沒有資源支撐，成員白天都須工作，回家也要帶小孩，能運用的時間本來就有限，但雷聲大雨點小還是出乎意料之外。她分析，由於火災已發生一段時間，在沒有動員、高壓宣傳的狀況下這件事逐漸被淡忘，但也強調無論人數多寡，只要有收到1份委託書就會繼續打官司。

近期市長鄭文燦及民進黨桃園市長候選人鄭運鵬頻繁至蘆竹區為選舉造勢站台，郭姿秀批評，美福大火事發至今，政府沒有真正傾聽在地意見，卻在選舉期間不斷出現在蘆竹區，難道不會良心過意不去？她更直指身為在地立委的鄭運鵬，鄭運鵬曾說自己對美福大火很關心，作風低調才沒有在臉書發文向民眾邀功，但鄭運鵬僅在事發尾聲時期到現場視察下水道，中央等級的民代應從政策方面著手為民眾設想，不是來看下水道就說自己有做事，大嘆「蘆竹鄉親選了1個很會講話的政治人物」。

郭姿秀說，美福大火事件不是單純的賠償議題，而是居住正義的問題，生活環境受到侵犯，站出來捍衛理所應當，特別是現在是選前時刻，候選人最願意傾聽在地聲音，要趁此刻用行動讓政府知道，大桃園地區的民眾厭惡空汙，不要想用1000萬元的敦親睦鄰費用就想隨意打發。她也向民眾呼籲，只要準備好委任書等相關資料，繳交300元訴訟費便能參與民事集體訴訟，不需要煩惱出庭問題，會由律師代表出席，希望在24號前能高衝委任書數量。