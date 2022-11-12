在人際交往中，有些人相處起來，總是給人一種如沐春風般的溫暖，讓人忍不住想親近，但也有些人冷淡高傲，總是拒人於千里之外。《搜狐網》運勢專欄就點名3大星座，之所以建構了一道銅牆鐵壁，只是因為缺乏安全感，才會時刻與外界保持距離。

▍TOP3：雙魚座

雙魚座個性謹慎，也有自己的堅持，不輕易主動討好別人，加上對陌生人缺乏安全感，所以很少接觸不熟悉的人事物，總是散發強烈的距離感。不過若對方主動釋出善意，熱情拉近彼此的關係，就會發現雙魚座其實相當親切友好。

▍TOP2：雙子座

雙子座個性慢熟、待人謹慎，加上較為被動，想要在陌生的環境中取得熟悉，需要一段漫長的過程；此外他們很擅長故作隨和，掩飾內心真正的想法，即使和對方相處融洽，或是很有話聊，並不代表他們全然信任對方。只有對方主動展現自己的真誠，才會激發雙子座內心的熱情。

▍TOP1：巨蟹座

巨蟹座與人相處經常散發濃濃的距離感，讓人無從親近，並不是因為巨蟹座為人冷酷，而是他們不懂得如何表露自己的熱情，總是一副高冷或是拒人於千里之外的樣子。事實上巨蟹座極度缺乏安全感，他們害怕受到傷害，所以在明確感受到對方的善意之前，他們不會主動跨出第一步。