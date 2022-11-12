民進黨苗栗縣長候選人徐定禎12日舉辦「拒絕黑金 守護苗栗」苑裡大造勢。蔡英文總統下午3點40多分現身站台力挺，蔡提到，距離勝選只剩下2張票，1張是集中選票、1張是請苗栗鄉親返鄉投票，讓苗栗縣翻轉。

蔡英文說，謝謝通霄、苑裡的鄉親支持，讓她在總統大選的得票數占總得票數的1％，這1％在苗栗相當關鍵，她深信如果在通苑海線地區徐定禎能夠開高票，就一定能夠勝選拿下勝利。

蔡英文表示，距離選戰只剩下2周，苗栗72年來從沒有政黨輪替，負債累累又被笑說是苗栗國，年輕人甚至不敢說自己來自苗栗，她拜託鄉親再努力一下，並下定決心改變只要投給徐定禎，苗栗一定能夠讓苗栗鄉親感到驕傲。

她說，這次是苗栗歷史上最有機會輪替的1次，以往的苗栗縣長不是跟黑道關聯深厚，就是跟地方派系掛勾，她呼籲苗栗鄉親一起反對黑金、反對地方派系。

蔡提到，距離勝選只剩下2張選票，第1張是集中選票，大家一定要把所有的票投給徐定禎，苗栗才能夠翻轉成真；第2張票叫做返鄉投票，苗栗鄉親很多在外地工作，民眾一定要鼓勵自己的親朋好友，11月26日一定要回家投票，讓苗栗改變。