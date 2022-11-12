侯友宜、韓國瑜同台替葉元之站台。（王揚傑攝）

韓國瑜到板橋幫葉元之助選。（王揚傑攝）

朱立倫、韓國瑜幫葉元之輔選，在會場入口相遇，兩人相擁寒暄。（王揚傑攝）

朱立倫出席葉元之競總成立大會。（王揚傑攝）

國民黨新北市議員候選人葉元之今（12）日在板橋成立競選總部，新北市長侯友宜、前高雄市長韓國瑜、國民黨主席朱立倫等國民黨大咖輪番到場站台，韓國瑜挾高人氣到各地輔選，媒體詢問侯、朱是否擔心被韓搶占光芒？2人都表示不會，國民黨是團隊，大家分工，團結一起努力。

今天下午葉元之在板橋中山公園舉辦競選總部成立大會，侯友宜、韓國瑜先後到場，兩人一同在台上為葉元之輔選，時有互動。侯友宜除稱讚葉元之是位稱職的議員，請鄉親再給葉元之支持，他也不忘為自己拉票，提醒大家要「拉票、催票、投票」。由於侯友宜還要要趕往汐止幫白珮茹站台，致詞後即先行離開。

媒體問侯是否擔心韓國瑜搶走風采？侯友宜說，大家是很久的老朋友，每個人都分工一起努力，團結在一起好好做事，讓這塊土地更好。

隨後韓國瑜在台上也賣力為葉元之拉抬聲勢，擔心葉元之聲量雖高，但「叫好不叫座」，所以拜託板橋鄉親11月26日要把選票集中，投給登記14號的葉元之。韓國瑜也因有其他行程需先離開，但下台後即被韓粉包圍，此時朱立倫抵達會場，在公園入口等候韓國瑜慢慢從人群中走出，2人照面即相互擁抱，寒暄幾句後便各走行程。

朱立倫也被提問到會不會擔心光芒被韓國瑜搶走？朱立倫直言不會，他說，反而希望光芒都照在每位候選人和啦啦隊身上，他是總教練，就是希望大家都給候選人和優秀的助選員掌聲，國民黨是個團隊，大家角色不同，總教練就是希望國民黨好才最重要。