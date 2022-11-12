阿里巴巴集團控股天貓雙11全球狂歡季結束，即使面對宏觀環境的挑戰及新冠肺炎疫情的影響，仍取得與去年持平的商品交易額（GMV）表現。今年共有來自全球90多個國家和地區的超過29萬個品牌參加天貓雙11，商品覆蓋7,000個品類。10月31日晚上8時第一波銷售，僅四個小時即有超過130個品牌取得超過1億元人民幣的成交金額；與去年第二波開賣後的四小時相比，會員成交年成長超過100％的品牌逾5,600個。

今年雙11是第二年100％上雲，從4月1日到11月11日，阿里整體單位算力成本年減8％。阿里雲五大超級數據中心實現今年雙11同時段清潔能源使用量增加一倍以上。

2022年天貓雙11全球狂歡季統計數字顯示，天貓國際上，1,009個海外品牌成交金額年增超過100％，在運動戶外、寵物、潮玩及珠寶這四個新行業表現亮眼。

雙11預售期起，淘寶直播上有超過3億名消費者觀看直播活動。雙11售賣期期間，成交過億元人民幣的直播間達到62個，成交過1,000萬元人民幣的直播間達到632個，包括達人主播及商家自播。

阿里巴巴統計，菜鳥提供送貨上門包裹量超過1.2億件；菜鳥投放700台智能物流機器人「小蠻驢」，共派送近200萬件包裹，較去年雙11翻倍。

今年天貓雙11淘寶直播上發起「農貨多一件」倡議，包括於11月7日舉辦專場推售活動；由售賣期開始至11月7日共計有3,549萬件農貨售出，超過4.6萬款農貨成交金額翻倍成長。