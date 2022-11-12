國民黨台北市議員徐巧芯近期狂打民進黨台北市長候選人陳時中，掀起政壇轟動。沒想到有媒體表示，徐巧芯的相關動作讓國民黨內部分人士及台北市議員不解，認為國民黨台北市長候選人蔣萬安目前選情穩定，徐巧芯恐刺激綠營歸隊挺陳時中。對此，媒體人韋安今（12）日就在臉書上力挺徐巧芯，表示：「沒有徐巧芯，今天台北的選情，可能還是基本躺平吧！」

韋安今日在臉書引述《風傳媒》的報導稱，徐巧芯曝光陳時中與人妻「十指緊扣」的照片，讓部分國民黨內人士及台北市議員不滿，認為沒必要在蔣萬安選情穩定時出這險招，反刺激了綠營基本盤歸隊。

而針對此消息，韋安不解：「嫌什麼嫌？沒有徐巧芯，今天台北的選情，可能還是基本躺平吧！」韋安更指出：「徐巧芯現在回家躺平，不說話了，看會不會最後又翻盤？」

對此，就連媒體人朱凱翔也直言，「如果真有這位國民黨內人士，其實更加凸顯國民黨世代交替的重要性。」朱痛批，這種觀點缺乏敏感度，竟然會覺得辭不辭立委重要；也沒有戰術能力，因為這項消息在一個莫名的時機與形式拋出；最糟糕的是，沒有大局觀。

朱凱翔強調，對付民進黨就要全力追擊，要嘛殲滅，要嘛打到暫時躲起來，更加碼嗆：「國民黨還嫌棄，誰啊？北七耶！」國民黨台北市議員游淑慧也力挺徐巧芯：「原來這樣，只會在旁邊匿名嫌，真這麼會，幹嘛都不具名？」