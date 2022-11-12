竹東洗衫坑音樂會12日下午於中興河道舉辦，當地民眾前來玩水聽音樂會。（邱立雅攝）

竹東洗衫坑是當地居民的親水空間，不僅可用來休憩，還有洗衣與交際的功能，隨著時代變遷，洗衫坑雖還保留洗衣空間，但多半為水泥環境。為喚起民眾公共意識，頭前溪城鄉好生活促進會第4次舉辦洗衫坑音樂會，12日活動當天客委會主委楊長鎮致詞時竟語出驚人表示，想拿大鐵鎚把水泥構敲掉，讓洗衫坑恢復古早自然親切的風貌。

竹東鎮的婦女過去會在洗衫坑一邊洗衣服一邊話家常，是當地重要的親水空間，頭前溪城鄉好生活促進會常務理事周江杰表示，洗衫坑近幾年面臨權責不明、定位不清的治理問題，也有土地權屬的問題，他很希望當地河岸能夠恢復往日美麗風貌。

頭前溪城鄉好生活促進會為本屆洗衫坑音樂會製作了一段影片，細細道來洗衫坑的日常、歷史、和水源頭，這條孕育竹東人的河道上，可以是輕鬆的日常，也是有故事的地景空間，讓民眾重回洗衫坑，來一場親水新生活運動。當天參與洗衫坑音樂會演出的歌手和團體包括劉得相與劉羅照、王鳳珠、洗衫坑舞集、竹東農會歌謠班、劉慧卿、竹夢園、打幫你樂團。

楊長鎮致詞時表示自己來過洗衫坑許多次，每次從橋上往下看，就想拿根大鐵鎚把水泥構造物敲掉。楊長鎮也期許這個音樂會喚醒大家的公共意識，提升改善環境的決心，中央地方共同合作把洗衫坑恢復古早自然風貌。

洗衫坑音樂會開幕式後，楊長鎮則在周江杰等人陪同下，前往探視竹東鎮上一92歲攝影家李增昌先生。楊長鎮在2018年擔任客委會副主委時，來參加洗衫坑音樂會時，頒發3等專業獎章給李增昌，感謝他60年來以鏡頭記錄竹東，包括為洗衫坑留下昔日河水清清的珍貴畫面，肯定他對客家文化保存和影像紀錄創作的貢獻。