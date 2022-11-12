蘇貞昌面對媒體詢問台北市議員徐巧芯嗆他沒Guts ，他抱頭回稱「已經回答過了」不再回應。（楊靜茹攝）

行政院長蘇貞昌今天受邀出席「百年埔里風華再現 水源地重拾樂」活動，稱讚埔里鎮長廖志城、中辦前執行長蔡培慧的建議，才能將塵封半世紀的埔里第一淨水場重新整理、活化，變成親水共融公園，還化身蘇爺爺發氣球給在現場野餐、玩沙、戲水的小朋友。

蘇貞昌11日回應臉書粉專「無良公關公司」假冒簽名文件風波，強調事實已經清清楚楚，若「有人」故意歪曲或自導自演，都要自己負責，國民黨籍台北市議員徐巧芯臉書發文回嗆，行政院長想抹別人自導自演，連名字都不敢講，只敢說「有人」，一點Guts 都沒有。對此蘇貞昌12日回說：「已經回答過了。」不再回應。

另有媒體提問，有人爆料指民眾黨籍立委、新竹市長候選人高虹安是慣老闆，扣助理薪水進公積金，助理打疫苗放疫苗假也要扣薪，台北市勞動局和衛生局是否應介入調查？

蘇貞昌回說，他也當過立委，立委的助理工作蠻多，非常辛苦，如果能夠多一點溫暖、寬厚，多一點照顧，助理也會多體諒老闆一些，也會工作更愉快一些，如果有違法或不當相關證據，相信地方主管機關都會好好查。