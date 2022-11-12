今日高雄舉行高雄市長選舉政見發表會，面對提問請問要建構高雄市成為人權與友善城市，有何具體政見或行動策略？無黨籍候選人曾尹儷表示，以自身參選舉例，發現政府制度裡，看到許多不合理、歧視的辦法存在，在也曾遇到過台灣對東南亞的種族歧視，她表示，政府應加強婦女工作權、生活權，她當市長的話，也讓新住民婦女享有平等生活權。

發表會二階段，國立高雄師案大學游美惠提問，我國已經簽署各項國際人權公約，包括消除一切對婦女歧視公約、兒童公約、身障權利公約，目的就是要在法律、政策上的人權保障與國際接軌，連帶城市治理也要有國際觀與公平正義，請問要建構高雄市成為人權與友善城市，有何具體政見或行動策略？

曾尹儷表示，從政府制度裡，看到許多不合理、歧視的辦法存在，從選舉辦法來說，不讓一般民眾參與選舉，是一種歧視。她也提及，曾遇到過有民眾歧視東南亞新住民等現象，讓她感到震驚。

曾尹儷認為，潛意識歧視想法存在社會中，是身為市長、政府要努力彌平的地方，政府雖簽了很多公約，但不能在台面上一直告訴民眾簽很多公約，好像很符合國際趨勢，但是在國內本土，如何從各種層面落實，她覺得並沒有看到。

曾尹儷表示，看到女性要生兒育女、要工作、照顧家庭長者、政府在婦女的待遇上，加強要求工作權、生活權等；此外，政府應積極輔導協助新住民，新住民女性在工作、教育、社會權上還有不足地方，她當市長的話，加緊努力補足，讓新住民婦女享有平等生活權。