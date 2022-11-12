桃園警察分局11兵分多路執行「清樓專案」，發現越南籍男子看到警察就躲到按摩店，警方直覺可疑，盤查時發現越南籍男子是逃逸移工，已經在3年前就被通報失聯，全案移請移民署桃園專勤隊收容。

警方針對轄區內旅賓館、日租套房、民宿及其他出租大樓、公寓等處所，進行全面清查。警方說，深入社區大樓，加強與管理單位的溝通聯繫，以發掘疑有治安顧慮的對象，進行訪查約制，藉由警民合作，讓違法份子無處隱身，民眾若發現可疑情況，可打110報案專線向警方通報，共同壓制不法集團氣焰，以維護社會治安。

其中景福所巡佐黃建誌及警員王紀翔執行旅賓館清查勤務時，發現有名男子見到警車立即躲進一旁按摩店內，員警迴轉進入店內盤查，發現該阮姓男子已經脫掉上衣趴在按摩床上，員警詢問時，阮男示意自己聽不懂國台語，員警請店內越南籍員工協助翻譯，阮男卻推拖自己沒帶證件，連生日都記不起來。

經過員警反覆溝通詢問，阮男見無法辯解，坦承自己是失聯移工2019年9月已被通報失聯，據了解阮男覺得薪資太低於是離開公司，期間都在各處建築工地打零工維生，11日剛到桃園準備找工作，沒想到遇到警察盤檢，就跑到按摩店假裝客人想躲避一下，最後還是被逮，全案移請移民署桃園專勤隊收容。