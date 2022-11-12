福爾摩沙台新夢想家的新球季首場比賽就要打得如此緊張刺激嗎？儘管下半場一度領先高雄17直播鋼鐵人21分之多，擁有滿場地主球迷加油的夢想家，卻在末節被追到只差4分，幸好米勒挺身而出連拿6分，幫助夢想家最後84以76比擊退鋼鐵人，主場開幕戰就開出紅盤。

這是一場夢想家前後任教頭的對決，因為鋼鐵人新任主帥莫銳先前曾帶過夢想家打ABL，卻因爆發工作證問題相隔3年才重返台灣執教，夢想家總教練朱利亞斯則是連3年領軍，沒想到夢想家在新球季的第一場例行賽就碰上鋼鐵人。

雙方打完上半場，夢想家取得50比41領先，儘管夢想家第3節一度擴大領先差距到21分，卻被鋼鐵人打出11比0猛攻重新追近，打到最後4分38秒，陳又瑋的兩罰俱中，更幫鋼鐵人追成72比76，但米勒馬上切入放進兩分球。

打到最後2分25秒，米勒兩罰1中，接著他又在最後1分45秒投進三分球，個人連拿6分，重新擴大領先差距到10分，儘管鋼鐵人馬上追回兩分，不過林俊吉最後18.2秒切入上籃打板放進兩分，提前宣告夢想家本季首勝已經入袋。

米勒攻下全場最高30分，另有14籃板、4助攻、2抄截、2火鍋，表現相當全面，吉爾貝克16分、9籃板，林俊吉12分，錢肯尼11分；鋼鐵人以鐵米22分、14籃板表現較佳，哈里斯13分，呂政儒全場投13中3，僅有7分進帳。