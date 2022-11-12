民進黨苗栗縣長候選人徐定禎12日在苑裡鎮舉辦「拒絕黑金」造勢活動，總統蔡英文、副總統賴清德等人前往站台。對此，苗栗縣長候選人鍾東錦競選總部指出，徐定禎到了選戰最後階段，還拿不出具體可行政見，選情告急才找蔡英文說要拒絕黑金，簡直是「請鬼拿藥單」，因為蔡英文周邊就圍繞著黑道集團，更與綠金掛勾，尤其存款只有27萬元的徐定禎，如何支應龐大的選舉經費？資金來源是否與綠色黑金集團有關，一定要給鄉親一個交待。

鍾東錦競選總部執行長徐廷琮表示，鍾東錦誠實公布財產，所有競選經費都是花自己的錢，卻遭到民進黨和時代力量立委聯手清算，連20、30年前的土地都不放過，而號稱只有存款27萬元的徐定禎，繳完保證金之後，只剩下7萬元，如何支應龐大的競選開銷，在各大路口、各大媒體刊登置入廣告，這些數以千萬計的金錢，到底從何而來，是不是該說清楚。

他說，「雙標黨」已經是民進黨的代名詞，民進黨中常委還有黑道角頭，更是前國策顧問，與蔡英文關係匪淺，日前又傳出連警大校長都與黑幫老大現身私人招待所，種種事證都明確顯示，最黑的地方，就在權力核心、就在民進黨中央。結果蔡英文來到苗栗喊「拒絕黑金」，簡直令鄉親笑掉大牙，根本就是1隻手指比著別人，忘了還有4隻手指比著自己。

徐廷琮表示，試問徐定禎什麼才是黑金，現金存款只有27萬元的徐定禎，竟然可以大撒幣，初步估計光是選舉相關花費，至少已逼近上億元資金，請問徐定禎這些錢從哪裡來，他質疑徐定禎謊報財產，不然就是接受不當政治獻金，是否與接近民進黨的黑道有關，他也呼籲檢調應該主動調查。