基隆家扶中心募得千餘個電鍋，讓扶助家庭能過一個暖冬。（基隆家扶中心提供／張志康基隆傳真）

基隆家扶中心12日上午在基隆市國門廣場舉辦「2022年歲末暖心會」，邀請基隆市長林右昌、基隆市議會副議長林沛祥、立法委員蔡適應、社會處長吳挺鋒等人到場共襄盛舉，活動不僅募集約200萬元的扶幼基金，也募集了1350個家用電鍋，讓扶助家庭可以暖暖過冬。

基隆家扶中心在基隆服務在地兒少55年，面臨了經濟的衰退、疫情的席捲及天災的突襲等，對扶助家庭來說，都是大挑戰。所幸有許多「友善單位」共同協助，讓家扶從點連成線編織成網，接住國家未來的小樹苗們。

活動中家扶中心也表揚為母則強的阿妮、小諭及阿娟三位母親，以及來自不同隔代教養家庭的聖硯、俊祥、宗翰及育延，四人孝心及天的感念養育之恩及優異的成績表現為兒少楷模。

新住民阿妮面對丈夫長年臥病在床及嗷嗷待哺的孩子們，是家中的鋼鐵人，一肩扛起了家。小諭獨自一人扶養三名子女，在辛苦工作之餘，都不忘孩子童年僅有一次，相當重視孩子們的教育與成長。沒被身體病痛打倒的阿娟，咬緊牙關支撐家中經濟，不怕別人知道自己是家扶幫助的家庭，更不斷號召許多人一起加入善的循環。

本該是愛玩年紀的聖硯，卻十分懂事貼心，會陪伴祖母就醫及整理家務，更也是學校和社工們的小幫手。舞出自信的俊祥，動感的舞姿同時蘊藏著細膩的心思及孝心，讓外婆備感驕傲；創意無極限的宗翰，多次代表學校參與電子機械程式設計比賽，並獲得冠軍及優異成績。以成為助人者為目標的育延，選讀了社工系，把被幫助的溫暖力量傳遞給家扶弟弟妹妹。

家扶扶幼委員會主委吳世偉，在活動中特別感謝基隆在地的慈善團體及愛心民眾到場敲響愛心鑼及捐贈暖心電鍋，共同傳遞愛的能量，還有在活動現場贊助擺設宣導攤位及表演單位，感謝大家一起同心協力，讓扶助家庭的親子欣賞精彩的演出與體驗有趣的活動，感受社會愛心。