警察身為人民褓姆，保障民眾生命財產的安全是他們的責任，而通常他們也不求回報。但近日在美國傳出一則感人的故事。22年前，一位美國警察瓦爾迪維亞（Jeff Valdivia）在一次緝毒任務中救出一名小女嬰，沒想到經過這些年，小女嬰不但平安長大，還跟他一樣成為一名保護人民的警察！在警察學校的畢業典禮上，瓦爾迪維亞親手替她戴上警徽，而這一幕也成為警界佳話。

這則感人的故事發生在美國南加州。2000年時警員瓦爾迪維亞接獲一項任務，前往埃斯孔迪多（Escondido）南部一處著名的毒窟搜查，目的是逮捕一名違反假釋令的嫌犯。在任務執行的過程中，瓦爾迪維亞在一名女毒蟲身旁發現6個月大的娜塔莉‧楊（Natalie Young），娜塔莉生活在髒亂的房間，床上還放著毒品吸食器，生活條件相當惡劣。據悉娜塔莉的母親當年也才17歲，本身有毒癮問題，很明顯無法勝任母親的角色。瓦爾迪維亞將瘦小的娜塔莉交給相關單位照顧，後來成功被收養。

22年過去了，娜塔莉長大並且也成為了一名警察。為了感念當年救了她的瓦爾迪維亞，她特地邀請瓦爾迪維亞出席她的畢業典禮，瓦爾迪維亞還親手替她別上警徽，場面相當溫馨感人。而這幕別具意義的畫面也被瓦爾迪維亞任職的艾斯康迪郡警局發佈在臉書上，警局還寫上，「恭喜你，楊，歡迎你加入警察這個崇高的職業」。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！