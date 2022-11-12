為延續大基隆歷史場景再現整合計畫成果，基隆市政府12日在正濱遊客中心設立了「願景收集站」，將持續蒐羅各界提供地區發展的想法與建議。基隆市長林右昌表示，期許在地居民凝聚力量，繼續推動各項創生活動與轉型計畫。

林右昌表示，他就任市長後，在正濱及和平島地區推動各項地方創生活動與轉型計畫，包括正濱漁港色彩計畫、紅磚屋、正濱舊漁會大樓修復再利用、舊正濱派出所轉型以及和平島諸聖教堂等，並且把一連串的節點逐一串接起來。

林右昌強調，都市的再生跟改變，絕對不是喊個口號就能夠實現，需要非常多細膩的過程、非常多專業的參與，在地的參與更是不可或缺，也需要跨局處的合作，雖然他下個月就要卸任，不過基隆市未來的發展不會因此停滯，未來發展的力量就在在地市民身上。

基隆市都市發展處長徐燕興表示，和平島南端過去作為大航海時代的軍事與航海貿易重要據點，又在日治時期開始發展漁業、造船業等漁產業基礎設施，百年現代化的正濱，隨著漁業技術、海洋保育和城市發展，正面臨著極大挑戰。

「願景收集站」除介紹和平島及正濱漁港周邊的歷史紋理與價值，將透過與民眾的互動交流，收集更多地區生活風貌及發展課題，同時滾動檢討及建構地區未來發展願景，落實體現「過去」、共好「未來」之推動目標。

正濱遊客中心「願景收集站」開放時間：自即日起至112年1月14日的每星期五、六，下午2時至6時。