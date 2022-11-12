民進黨立委陳亭妃（右一）主動牽起民進黨台南市長候選人黃偉哲（右二）的手。（張毓翎攝）

無黨籍台南市議長郭信良日前替國民黨台南市長候選人謝龍介站台，引發綠營茶壺內風暴，為洗刷清白，12日下午3點與民進黨立委陳亭妃舉辦「挺偉哲！挺18！」造勢活動，民進黨台南市長候選人黃偉哲下午3點34分現身時，媒體追問黃出席是否代表大團結，黃偉哲說，民進黨本來就要團結，蔡英文總統也希望團結，沒有分裂的本錢。

這場造勢活動前，黃偉哲未鬆口表示出席與否，一度傳出會在下午3點上台，最後黃下午3點34分現身時，引起不小騷動。陳亭妃邀請黃偉哲上台，並在台上主動牽起黃偉哲的手，與立法院長游錫堃和郭信良齊喊「黃偉哲凍蒜！」、「台灣加油！」

黃偉哲說，太陽這麼大，上萬名鄉親來這邊挺18公民權，很辛苦，連亭妃喊到喉嚨都沙啞了。他說，這次選舉對台灣民主很重要，小英總統告訴他「台南一定要穩住、台南一定要團結」，剩13天可以辦競選活動，拜託鄉親幫忙拉票，一人每天拉5票，作伙挺偉哲。