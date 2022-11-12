「無良公關公司」日前在臉書上發布了一份文件，造謠台北市議員徐巧芯和國民黨台北市長候選人蔣萬安團隊找狗仔去拍民進黨台北市長候選人陳時中，徐巧芯也因此提告，而陳時中面對徐巧芯的舉動今表示，是負面選舉是不好示範，要回歸正向選舉；對此，徐巧芯痛批，陳時中憑什麼認為追究黑函是「負面選舉」？難道偽造文書攻擊你的政敵，會是正面的？

徐巧芯表示，「無良公關公司」日前說，他的行為跟「阿中競辦」有關，整個競選辦公室竟然想息事寧人，沒有人願意提告，甚至說這是浪費資源？那你們當初為何去告「熔爐二創」的網友？陳時中為何當初提告網友「無恥舔美賣台」？你們提告就是伸張正義，她提告就是浪費司法資源？

徐巧芯痛批，還是其實真相是無良公關所說的那樣，你們的競辦也有人參與了這一次的黑函事件？總之，這一仗與選舉無關，會一直持續到選後，一定會讓側翼在法院開同樂會，大家可以準備好爆米花跟可樂。

徐巧芯表示，因為她提告就是玩真的，她找的律師是最好的，也準備好了律師費，蜜獾一旦咬住了，就絕對不會放手，不追究到底不罷休。

此外，親綠社團中管理員的名單，包括民進黨新北市議員候選人陳乃瑜以及桃園市議員候選人黃瓊慧都名列其中，對此黃瓊慧競辦表示，她人都在跑行程不便回應；陳乃瑜則表示，這是一個單純的群組早就退出了；對此，徐巧芯也在臉書批評，最近不少利用側翼群組壯自己議員選舉聲勢的人，現在都說「不熟」、「很忙」，那這些合照又是怎麼一回事。