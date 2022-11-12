新竹縣文化局志工表現優異，獲得第29屆全國績優文化志工表揚獎勵肯定，拿下1金2銀1銅質獎項，其中服務23年的蔡瑞達過去曾陸續拿過銀質獎及銅質獎，此次一舉奪金，達成金銀銅大滿貫成就。

多元族群文化豐厚的新竹縣，透過文化志工的力量，能夠作為文化與民眾的橋樑，文化局長李安妤表示，志工不僅擴大民眾接觸藝文的深度及廣度，更能夠藉此提升參與藝文活動的驅力，她除感謝志工的努力外，也希望有更多民眾感受到文化的力量，一起加入志工行列，打造新竹縣文化藝術更好的環境。

今年獲金質獎肯定的志工蔡瑞達，分別在2010年獲銅質、2019年獲銀質獎殊榮，可謂完成文化志工大滿貫。蔡瑞達加入文化局志願服務隊達23年，堪稱志工楷模，尤其疫情一路以來，對於文化局所舉辦的戶外活動，均積極支援，把關防疫大門，讓民眾能夠平安健康，安心享受藝文生活。

榮獲銀質獎的范幸姬加入志工隊服務21年，曾在2017年獲得銅質獎肯定。范幸姬曾任志工隊總幹事，主動籌辦志工隊藝文表演節目，同時協助維護志工隊網站、擔任季刊總編多年。同獲銀質獎的志工黃美玲服務逾18年，曾擔任兩屆隊長，積極對外爭取隊上最高榮譽，對內舉辦各式研習課程，以提升志工的整體素質及服務品質。

獲銅質獎肯定的溫淑婷投入志工服務25年，秉持施比受更有意義的座右銘，總是在美術館導覽時綻放笑容，引導民眾更深入理解每件作品的背後意義，展現專業態度，深獲民眾肯定。