警方將竹聯幫明仁會方姓男子等19人逮捕送辦。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

警方出動除暴特勤隊幹員前往攻堅，將方嫌等19人逮捕到案。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

警方查扣到K他命、卡西酮及硝甲西泮共計12公斤、現金72萬4100元、毒咖啡包成品1761包、混凝攪拌器等贓證物。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

刑事局偵查第三大隊偵辦毒咖啡包販毒集團案，發現以竹聯幫明仁會方姓大哥、蘇姓及藍姓為首的販毒組織，除了是許多毒品集團的上游且規模龐大，販毒網絡遍及宜蘭縣、台北市、新北市及桃園市等地12個行政區，儼然為北部最大販毒組織，經報請新北地檢署檢察官指揮偵辦，歷經9個月蒐證，日前將方嫌等19人拘提到案，一舉瓦解該販毒集團。

刑事局破北部最大黑幫販毒組織 竹聯幫明仁會19名嫌犯落網

專案小組向地檢署及法院聲請拘票及搜索票20張獲准，動員新北市警海山、永和及樹林分局，宜蘭縣刑大、礁溪分局，桃園市刑大、龍潭及桃園分局，台北市刑大及南港分局等單位，並出動刑事局除暴特勤隊共102名幹員，兵分17路，拂曉同步出擊，強力攻堅該集團各據點，將因毒品案遭到通緝的方嫌，集團核心幹部蘇嫌及藍嫌、分區幹部、各區藥頭等19人逮捕到案。

警方共查獲到K他命、卡西酮(喵喵)及硝甲西泮(一粒眠)共12多公斤毒咖啡包成品1761包、毒咖啡包原料、攪拌、混和及分裝工具、現金72萬多元，達到斬斷黑幫不法金脈重要目標，一舉殲滅該集團4層販毒網絡。

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