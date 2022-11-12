前總統馬英九12日下午到台東為爭取連任的國民黨台東縣長候選人饒慶鈴及黨內提名的鄉鎮市長議員候選人打氣。（蔡旻妤攝）

前總統馬英九（右）12日下午到台東為爭取連任的國民黨台東縣長候選人饒慶鈴（左）及黨內提名的鄉鎮市長議員候選人打氣。（蔡旻妤攝）

前總統馬英九12日下午到台東為爭取連任的國民黨台東縣長候選人饒慶鈴及黨內提名的鄉鎮市長議員候選人助陣打氣；馬英九致詞時痛批陳時中近日鬧出鹹豬手事件「好色」，整起事件最後竟由該牙醫界美女向陳致歉，讓他「聽了都快瘋了！」

馬英九痛批民進黨走到末路 陳時中不誠實還伸鹹豬手

馬英九說，陳時中最近鬧出不像話的鹹豬手事件，具體來講就是好色，這真的讓人覺得不可思議，陳時中不顧牙醫界美女的丈夫就在旁邊，竟把美女的手抓得緊緊的，「就算好朋友也不可以這麼做」。

馬英九批，事情發展出乎他意料，事後女牙醫還得打電話向陳時中道歉，「我聽了都快瘋了，難道婦女地位這麼低落嗎？對婦女太不尊重了！還有沒有公理正義」。

馬英九表示，倘若在其他國家的政務官發生這種事，唯一的路就是道歉下台，陳時中非但不下台還在狡辯，這代表這個政府、政黨已經走到末路了，「完全沒有羞恥可言！」。

馬英九指出，民進黨中央執政不只口罩有問題、快篩有問題，疫苗也有問題，透過民間協助疫苗的問題解決了，卻冒出了高端，全世界臨床實驗要做3次、高端只做2次，政府也放水讓它通過，結果疫苗打了美國日本都不承認，把台灣人當白老鼠卻沒有追究責任，陳時中在這個議題上顯然不誠實。