民眾開心拍照。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

今年的「菊祥如芋」活動，首度邀請日本茨城縣苙間市台北辦事處的處長木下知香（左二）。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

2022苗栗銅鑼杭菊芋頭節「菊祥如芋」活動，12、13日在秋美人農場熱鬧登場，杭菊花海美不勝收，搭配芋頭客家美食料理品嘗、多元農特產品展售和精彩節目演出，一早就湧入摩肩接踵的人潮。

今年的「菊祥如芋」活動，首度邀請日本茨城縣苙間市台北辦事處的處長木下知香出席，為活動增色不少，縣長徐耀昌在農糧署長胡忠一與農會理事長葉東維等人見證下，與木下知香交換禮品以增進交流與情誼。

木下知香說，笠間市常態舉辦的菊花祭系列活動已有115年悠久歷史，為增進與台灣的交流，2018年7月設立台北辦事處，她首次欣賞到銅鑼的好山好水，也了解杭菊是健康食材和飲品，會把經驗帶回日本，她並邀請縣長與來賓赴日交流。

縣長徐耀昌上午先由銅鑼鄉農會理事長葉東維、常務監事邱期武及總幹事曾義孝等人陪同，在秋美人農場和周邊的杭菊花海中，以臉書直播方式行銷正值盛產的杭菊和芋頭，並向遊客宣傳文化觀光局推出「幸福旅遊節」的參加辦法與主要大獎，希望吸引民眾規畫到銅鑼等各鄉鎮市旅遊、消費。

徐耀昌感謝農委會農糧署、水土保持局、農改場、茶改場、縣議會、公所和各級農會，對苗栗縣農會發展的大力協助，讓苗栗1年4季擁有多元而豐富的農產，且在農漁產品的食安都嚴格把關，像杭菊就須通過381項農藥殘留檢測，消費者可以安心食用；而同時盛產的芋頭則是檳榔心品種，口感綿密好吃。會場另頒發東方美人茶製茶技術競賽獲特等茶王的曾郁芳等得獎人。

徐耀昌代表鄉親歡迎笠間市台灣辦事處處長木下知香到訪，欣賞到銅鑼地區的好山好水和美麗花田。他說，銅鑼種植杭菊已70年的歷史，農會近年結合在地特色和農產辦理幸福旅遊節活動，擴大效果；而笠間市的觀賞用途的菊花，也非常美麗，菊花祭典更有115年的歷史，相關經驗值得我們學習與合作交流。

農糧署長胡忠一表示，銅鑼的杭菊和芋頭，產量分別占全台83及24％，地位舉足輕重，都是最上等的好食材，從今天湧入的人潮來看，未來成為國際性活動將指日可待。他並說明台灣與笠間市交流現況，除了在菊花產業相互觀摩之外，雙方也簽署了飲食文化相關的備忘錄，笠間市目前就有8鄉鎮2.5萬名學生，食用我國的香蕉，正是台、日良性的互動與交流。

為期2天的「菊祥如芋」活動，首日估計湧入上萬名遊客，車陣綿延數公里，會場周邊擠得水泄不通；在一片雪白或金黃的花海，則有許多民眾拍照打卡或拍攝美景，部分花田有農友頂著烈日採收，也成為攝影愛好者獵取鏡頭的焦點；會場周邊的各類市集也只見人頭鑽動。