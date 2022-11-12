一艘載有4,600人的郵輪「盛世公主號」（Majestic Princess）今天結束為期12日行程，不過就在抵達目的地澳洲時傳出，船上竟有五分之一的人確診新冠肺炎，大部分皆為旅客。這是繼2020年初紅寶石公主號（Ruby Princess）以來，最嚴重的一次郵輪疫情。

4,600人搭乘「盛世公主號」（Majestic Princess）至少800名乘客確診

綜合BBC、澳大利亞天空新聞 (Sky News Australia)及ABC新聞報導，盛世公主號共載有3,300名旅客，還有多達1,300名船員，日前從紐西蘭出發，船隻今天(12)早上抵達雪梨環形碼頭 (Circular Quay)，結束長達12天航行。新州衛生局已證實，該郵輪靠港後達最高級三級的COVID警報狀態，約有800名確診者，所幸多是輕症或是無症狀。

所屬營運公司「澳洲嘉年華」(Carnival Australia)總裁菲茨杰拉德(Marguerite Fitzgerald)表示，「我們在航行途中發現病例數漸增」，目前正積極與衛生部門合作，已安排確診旅客搭乘私人公交車至隔離旅館，並全程配戴口罩；而採檢為陰性的旅客則獲優先下船。

當局昨日警告，新州現階段進入第四波新冠疫情高峰，截至10日下午，通報約19,800例，比起前一週暴增了7千多例病例。

記者訪問到一名乘客對此不以為然，反倒興奮表示「旅程非常愉快，你必須接受現狀就是如此，大家都很享受。」