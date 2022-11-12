日前網路上外流出大陸廣西某演藝學院的「野戰」影片，影片中是1名教官和長髮女學生，2人坐在1棟大樓後方的長椅上「火車便當」，上演激情戲碼，然而，這樣的過程也被遠處的其他學生發現，並且拍下成影片在群組內流傳，有成員也指出該教官已經被「通報」了；不過另外有網友則認為，這拍攝的地點並非在那所學校，並指出是在河北的某高中。

昨(11)日大陸網路上瘋傳數部教官和女學生校園內「野戰」影片，據PO文者表示這是在廣西的1所演藝學院內，相關畫面也流出引發網友們議論紛紛；據畫面內容可見，有名穿著深色衣服的教官，帶著1名長髮女學生，2人便在一處長椅上開始上演激情戲碼。

還以為四下無人的2人，全部過程卻被校內其他學生從遠處拍下成影片，遭PO上群組外流，有成員還在群組內喊著「有教官和學生打炮」，並提到「在藝術樓後面」，另外也有成員則表示「教官被整區通報了」。

對此事件，網友們紛紛表示「真是慘叫連連」、「笑死了，沒想到吃到自己學校的...人才」、「還很享受喔」、「看過了沒意思，很素人感，而且距離太遠了，跟七八十年代老電影一樣」、「沒有吧，只是偷拍女生的聲音而已」、「最近好多這樣的爆料啊」。

不過也有網友則認為「建議不要造謠，廣藝10月份才軍訓」、「闢謠！不是廣藝，別來沾邊」、「不是廣藝，軍訓日期都對不上」、「這不是廣藝喔，是河北的某高中喔」。