天氣逐漸轉涼，許多民眾會吃薑母鴨、麻油雞或是羊肉爐補身，不過中醫師黃胤誠近日在臉書粉專發文提醒，進補後如果出現脹氣、噁心反胃等4項症狀，可能代表補過頭了！另外，肝硬化患者切勿隨意進補，以免造成肝昏迷。

黃胤誠指出，隨著立冬的到來，也代表正式進入冬季，而古書提到「立冬補腎陽」，因此要特別注意陽氣的維護，平時可多曬太陽增加氣血循環，也可攝取牛羊等紅肉補氣活血。對於不少人會選擇吃薑母鴨、麻油雞或是羊肉爐進補，黃胤誠提醒，如果事後發生噁心反胃、暈眩、脹氣、拉肚子等情況，代表可能是補過頭。

黃胤誠表示，現代人腸胃較差，消化運轉不好，造成身體「虛不受補」，此時應該先從脾胃打底，循序漸進才能讓身體真正進補。而芡實粥、四神湯、花生黃豆燉豬腳等，都是常見又容易取得的食補。

最後黃胤誠分享4步驟，透過電鍋輕鬆料理芡實粥，並提醒薏仁與芡實一定要煮爛，否則會導致消化不良：

步驟一、將枸杞與紅棗依個人喜好，適量放入泡軟的芡實中。

步驟二、先煮第1次，外鍋放2杯水，內鍋放2碗水。

步驟三、煮好後燜一下，外鍋再加2杯水煮第2次。

步驟四、起鍋後可加鹽巴做成鹹粥，或是煮成甜粥也可。