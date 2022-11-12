風雨球場。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣頭份市永貞國小新建風雨球場及操場跑道，12日落成啟用，縣長徐耀昌等人到場主持落成典禮，並希望同學們善用體育設施，養成良好的運動習慣。

永貞國小重視學生的多元發展，也是頭份市國小選手體育集訓中心，是發展體育教育特色學校，體育運動成績全國知名，其中，女籃在去年全國國小籃球錦標賽女生甲組奪冠，是全國聞名的勁旅。

由於該校露天籃球場遇到下雨等氣候不佳的時候，都會影響球隊的訓練或體育課程，操場跑道也是年久失修。在縣府、立委陳超明、徐志榮積極協助爭取下，獲教育部核定補助765萬元，縣府配合款85萬元，總計850萬元，另外，還獲得教育部「111年度基訓站計畫」補助160萬元，共計1010萬元辦理新建風雨球場工程，歷經16次招標才完成發包作業，經過2年半時間， 終於在今年10月完工。

另外， 學校也獲教育部體育署「學校操場及周邊設施整建計畫」補助經費756萬元，辦理新建跑道工程，在今年10月完成驗收，操場及周邊設施煥然一新，讓運動變得更加安全。

今天永貞國小舉辦的風雨球場及操場跑道新建工程落成啟用儀式，由縣長徐耀昌、立委陳超明、立委徐志榮秘書、議長鍾東錦助理、縣議員張淑芬、徐功凡、溫宜靜、陳光軒、前縣議員陳永賢、縣府教育處副處長徐建男、校長徐秀鳳等人鳴炮啟用。

徐耀昌指出，風雨球場及操場跑道新建工程落成啟用，不僅改善了永貞國小運動教學環境，也提供附近社區居民優質的休閒、運動場所，希望同學善用風雨球場及翻修後的操場，養成良好的運動習慣，縣府將會繼續努力向中央爭取經費，不斷地完善各校的運動設施。