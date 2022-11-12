檢調獲報，「333」政黨聯盟主席、共和黨主席周克琦等人，涉嫌於今年9月、10月以發放走路工、舉辦餐會等方式為與共和黨理念相同的特定候選人助選，涉嫌賄選，違反《選罷法》。台北地檢署11日指揮調查局台北市調查處搜索6處，約談周克琦7人，調查局訊後移送北檢複訊。檢察官複訊後諭令周以10萬元交保，限制住居、出境、出海，但周否認犯罪且拒絕交保，檢察官改聲押禁見。台北地院12日下午開庭後，裁定周以5萬元交保

調查局接獲檢舉，指「333」政黨聯盟主席、共和黨主席周克琦等多人，涉嫌於今年9月、10月間以發放走路工、舉辦餐會等方式為與共和黨理念相同的特定候選人助選，並在餐會上邀請候選人到場，公開為其助選，涉嫌賄選，違反《公職人員選舉罷免法》99條第1項等罪嫌，報請北檢檢察官指揮偵辦。

檢調昨兵分6路搜索，約談周男7人，訊後聲押周男，另潘姓共犯10萬元交保，限制住居、出境、出海，其餘5人諭令限制出境、出海後請回。