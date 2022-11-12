艾怡良午夜登場獻唱。（吾夜Soul Fun生活節提供）

「吾夜Soul Fun生活節」11日起連2晚於桃園埔心牧場登場，昨晚現場湧入上千名歌迷，炎亞綸和首度站上音樂節舞台的苗可麗合作〈愛情限時批〉等歌，苗可麗因主持節目常到各大廟宇演出，炎亞綸因此特別設計「炎麗宮」當舞台背景，瞬間激出苗可麗主持魂，使出超經典的罵人絕招笑罵炎亞綸「不是人」，正當大家一驚，苗可麗馬上笑著解釋說「他不是人，是男神。」因時間接近午夜，2人聊天尺度大爆發，看著吾夜特色的VIP躺席，直呼好想跟大家「躺在一起、共度春宵」。

第一組開場演出的老王樂隊就笑說第一次看到舞台前的歌迷是坐著、躺著的，畫面真的很特別；午夜登場的艾怡良則大喊「我從來都沒有唱到這麼爽過」，笑說第一次在這麼晚的時間唱歌給大家聽，不知道能帶給大家什麼樣的夜晚，不過看歌迷紛紛站起來跟著她一起擺動，讓她越唱越忘我，直到唱完最後一首歌都還不知道，大笑說：「我是沒有預料到這樣的場面啦！竟然在這麼燃的氣氛下就結束了。」

近凌晨2點登台的陳珊妮則大讚宵之町的食物好吃，而最後一組樂團守夜人名符其實成了守夜人，他們笑著問台下的歌迷真的都不想睡覺嗎？團長旭章更是驚訝還有這麼多人真的通宵聽音樂，他笑說自己有偷聽到歌迷說聽完陳珊妮就要回家了，沒想到還這麼多人在現場，讓他很開心。