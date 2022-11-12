林耕仁表示，連續3周舉辦了親子趴，就是希望孩子能夠健康成長、家長安心減壓，這也是未來上任後最重要的目標。（林耕仁提供／陳育賢新竹傳真）

大仁哥親子趴又來了！國民黨新竹市長候選人林耕仁12日在經國路綠園道舉辦假日親子趴，這也是林耕仁競選團隊連續第3個周末舉辦親子活動，民眾熱情依舊不減，仍吸引大小朋友前來放電遊玩，更有民眾大呼，假日有地方遊玩「真得很舒壓」。

林耕仁天下午舉辦假日親子趴，現場邀請親子台姊姊帶動唱與小孩互動，還有空氣城堡、爆米花、雞蛋糕，吸引家長帶著小朋友來遊玩，在假日午後感受親子同樂的氛圍。

1位家長表示，前一陣子就有聽說林耕仁在東區舉辦親子趴，想不到今天在北區也加辦1場，剛好天氣晴朗，就帶著孩子前來走走，小孩玩的很開心，家長也很放鬆，希望未來也能多多舉辦。

林耕仁表示，連續3周舉辦了親子趴，就是希望孩子能夠健康成長、家長安心減壓，這也是未來上任後最重要的目標，不管是推動國際教育、通學廊道、公托臨托、校園安全等等，都是給下一代的承諾，上任市長後會全力實踐。