九合一選舉投票日倒數不到20天，縣市長選戰更是引起外界高度關注。台東縣長饒慶鈴今（12）日就在臉書上表示：「台東的好山好水，加上原住民多元文化，創造的文創商品精彩無限！」饒慶鈴指出，「2年1次的全國原住民族文創設計競賽結果揭曉，真的讓人驚豔！讓人看見未來發展的無限可能」。

饒慶鈴今日在臉書上PO出一篇「原住民文創設計競賽 精彩無限」的文章表示，「台東的好山好水+原住民多元文化，創造的文創商品精彩無限！」饒慶鈴和其團隊致力推動在地工藝創作、文化傳承及部落耆老音樂採集，也鼓勵族人從部落歷史中整理出脈絡、找到創新的力量；饒慶鈴說，「2年1次的全國原住民族文創設計競賽結果揭曉，真的讓人驚豔！得獎作品兼具創意、族群特色，也有救生背心、野餐盒等非常實用的功能，讓人看見未來發展的無限可能」。

饒慶鈴也分享，「這幾年，我們透過原住民文化創意產業聚落(TTICC)扶植文創產業，提供專業的設備輔導影音、工藝人才、樂舞人才，這些成果都匯集在全國原住民族文創設計競賽展、新銳工作坊創作成果展，你一定要來看看！」

最後饒慶鈴曝光了「全國原住民族文創設計競賽得獎者」，首先個人組金獎高梅禎《徜徉包》、銀獎黃奕珍《一針滾滾東去》、銅獎章嘉慧《獵人包Kakuni》；團體組金獎高梅瑤、高邱香蘭、高娜子《月光海野餐盒》、銀獎鄭楚玄、呂鈞《琉璃方塊包》、銅獎林家豪、陳泱竹《嶼者行澗》；最佳潛力獎(不分組)梁嘉晏、柯連芳《vuvu's 創皂》。