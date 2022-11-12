「台中市十大伴手禮」現場票選活動，業者推出優惠、試吃等活動行銷拉票。（陳淑芬攝）

今年「台中市十大伴手禮」現場票選活動12日起一連兩天在市民廣場登場，129家入圍百大伴手禮業者同場設攤較勁，推出優惠、試吃等活動行銷拉票，吸引大批民眾參觀採購。台中市工策會總幹事黃于珊表示，開幕典禮首度公開的「元宇宙特色市集」，透過網路虛擬世界讓台中優質伴手禮行銷全世界。

工策會12日及13日在市民廣場舉辦「2023第十四屆台中市十大伴手禮」現場票選活動，山、海、屯及市區的百大伴手禮店家齊聚展售，現場卯足全力催票，祭出優惠、打卡及試吃等活動，還有店家派出小恐龍、財神爺等吉祥物行銷拉票，會場擠滿人潮。

工策會12日下午舉辦開幕典禮，邀請跆拳道金牌國手林唯均的母親、前世界盃金牌國手劉昭晴教練與會。黃于珊致詞表示，預祝林唯均出國比賽凱旋歸來，擔任活動代言人，為國爭光，並讓台中伴手禮揚名海外。

黃于珊說，工策會以遠距社交平台Gather Town打造的「元宇宙特色市集」，以台中市政府為核心地標，復刻市府廣場景色，並展示40家伴手禮虛擬攤位，由虛擬偶像「雨宮夢」（Vtuber）帶領民眾一起同遊市集，透過無遠弗屆的網路虛擬世界，打破年齡與地域的限制，行銷台中優質伴手禮。

工策會指出，即日起，民眾只要透過手機、平板、電腦等裝置就能輕鬆體驗，透過專屬虛擬分身與他人即時視訊交談，探索在地伴手禮品牌，每個虛擬攤位都可連結至店家官方購物車，看得到，也可買得到。「台中市十大伴手禮」活動將在13日下午舉行頒獎典禮。