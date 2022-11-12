「若買得起房，誰願意當租屋族呢？」一名網友表示，一家人租下透天厝後，只和房東聯繫過2次，不過對方卻願意讓他的孩子寄放戶籍，甚至只漲了200元房租。但即使如此，他還是擔心租房會有隨時要搬家的隱憂，好奇發問：「房東願意讓房客寄戶籍，是不是代表願意讓你住得長久？」貼文曝光後，有網友要他不用太過擔心，直說：「只漲200元，真的是佛心房東」。

原PO在臉書《匿名2公社》發文，表示因為工作的緣故，舉家從新北市搬到雲林，因緣際會下租了一間透天厝，一住就是2年，房東平時住在外縣市，雙方只聯繫過2次，就像是陌生人一般，讓原PO直說，「幾乎房子都變成我們自己的一樣」。

然而，原PO的孩子升上小學後，為了就近上學需要遷移戶籍，他只好硬著頭皮和房東求助，沒想到對方爽快答應，只不過因為孩子入了房東的戶籍，會使得稅金變重，因此「每月房租意思漲個200元」。

文末原PO感慨，現今房價越來越貴，「若買得起房，誰願意當租屋族呢？」他慶幸自己遇到好心的房東，戶籍遷完後，心裡也安定許多，否則隨時都得擔心搬家的問題，同時他也好奇，「一個房東願意讓房客寄戶籍在租屋處，是不是代表願意讓你住得長久？」

貼文曝光後，不少網友回應，「說實話，你房東漲個200，真的佛爆」、「好房東！嘴巴甜一點、禮數多一點，應該可以住超久」、「真的遇到好人了！好好珍惜，應該不用擔心會無緣無故又要搬家」、「入戶籍蠻麻煩的，我哥也讓他朋友寄在我家，一天到晚收法院的掛號信」「只漲200元真的很佛心，若是工作固定了，可以看看附近有沒有適合的房子，唯有擁有自己的房子，才不會四處漂流」。