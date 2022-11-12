前NBA球星「魔獸」霍華（Dwight Howard）選擇加盟台灣T1職籃桃園雲豹，消息轟動全台，首戰將在桃園國立體育大學綜合體育館登場，但該場地過去卻頻頻爆出漏水、老舊等問題；對此網紅「館長」陳之漢昨(11)日在直播中痛批「讓世界看到台灣有多爛」。

陳之漢昨天在直播中經驚爆，自己在魔獸加盟前，就已是雲豹贊助商的贊助商，他當天和球團吃飯時，得知球團花了非常多錢向國立體大承租場地，「一個禮拜打一場球就100萬」，原本校方承諾只要球團協助做體大內部其他整修，就會給予打折，結果做完後校方不僅翻臉不認，就連場地有問題也不修繕，還嗆「不租其他人花大錢也要租」，讓他嚴重懷疑該校有貪污的問題。

陳之漢痛批，校方還稱直銷業者和宗教團體租一次場地的費用更高，「體育大學不做體育，現在是變直銷、宗教大學嗎？」，校方把國家的場地當作私人體育館在經營，「教育部要不要出來」；另外球團為了場地修繕問題更已耗費了幾千萬，結果校方還要求若要裝設燈光、舞台設備，比賽後就要請工班來拆除，下次比賽前再裝上，「裝一次就要好幾百萬，誰敢花這個錢」。

陳之漢更說，球團請桃園市長去協調沒消沒息，跟校方反應也只說要慢慢跑流程，場館問題從地方到中央都沒人要管，結果這次球賽的票全賣完了，一堆政治人物卻跑出來跟球隊要票，「你們這些死不要臉的」；他批，這次全世界都在關注台灣如何對待魔獸來打球，場地卻爛成這樣，「一個禮拜後見真章，有夠丟臉」。

館長還點名行政院長蘇貞昌、桃園市長鄭文燦出來面對，更隔空喊話希望蔡英文總統出面幫忙，「要讓世界看到台灣有多爛是不是？讓世界看到台灣球場有多鳥是不是？我覺得我們台灣不應該是這樣」。