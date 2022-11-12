繼三上悠亞後又有女偶像下海！近日有一名打著「正港藝人」的名號出道的新人女優四宮有朱（四宮ありす），即將在下個月發行首部作品，而其實她過去的藝名是結城莉緒奈（結城りおな），16歲就出道，清新氣質還被封為「佐佐木希第2」，因此即將拍AV消息一出，立刻引起熱議。

結城莉緒奈16歲通過甄選，進入經紀公司Amuse，成為福山雅治、神木隆之介、佐藤建健、吉高由里子等大咖明星的師妹，有「夢中的少女」稱號，而她因為外貌神似女神佐佐木希，還被封為「佐佐木希第2」。

不過她2016淡出演藝圈，時隔6年她以「四宮有朱」藝名重新出道，加入S1稱為旗下AV女優，首部作品將於下個月13日推出，讓粉絲都相當期待。而AV達人「一劍浣春秋」也透露，結城莉緒奈會下海絕對不是毫無原因。

他表示結城莉緒奈從藝能界到AV界8年時間，有一段空白，因此她必須用最快的速度賺到更多年，而根據日網爆料，有粉絲聲稱得知結城莉緒奈已結婚生子，但還是希望偶像能再回到演藝圈，不過再次有偶像消息，就是她已改當AV女優。