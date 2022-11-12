年底將近，不少人工作運和愛情運依舊不順，11月是否有機會翻身呢？塔羅牌老師艾菲爾近日在臉書粉專分享，11月運勢由黑轉紅的4星座，其中獅子座的愛情運非常旺，而雙子座在工作、愛情都有好事發生，天蠍座和金牛座則是工作運佳，有機會賺進大把鈔票。

第4名丶獅子座

前幾個月獅子座的運勢有些下滑，尤其是愛情運，單身者求愛不成功，有對象的人容易與伴侶發生口角，甚至差點鬧到分手，所幸到了11月，獅子座的愛情獲金星愛神眷顧，單身者在朋友介紹下，有機會認識條件優秀的對象，雖然對方外表普通，但卻非常貼心，而有伴的人感情順利，與伴侶吵架狀況變少，近期有望迎來好消息。

第3名丶雙魚座

雙魚座前陣子木星位於命宮逆行，讓他們做事不太順利，不過進入11月中旬，運勢將由黑翻紅，在工作、愛情、財運都有好事發生，愛情方面，無論單身者還是有伴者，都能得到愛情滋潤，順利修成正果。財運事業方面，工作上有望獲得好機會，為他們帶進錢財，11月中到12月中是人財兩得的好時機，雙魚座要好好把握。

第2名丶天蠍座

天蠍座先前有破財危機，生活上總是出現急需用錢的狀況，手頭變得非常緊，還有掏不出錢的窘境，幸好從11月開始，他們的財運能夠撥雲見日，太陽星進入財帛宮，財源主要來自正財，一路旺到年底，就連事業運也跟著風生水起，主管會將許多重責交付給他們，薪資與地位都會跟著上漲，若想創業、兼職或求職，11月開始也是最佳時機。

第1名丶金牛座

金牛座前陣子遭受八卦流言、小人纏身之苦，在工作職場上，明明已做好份內工作，但卻有人看不順眼，硬是挑起流言事端，讓金牛座苦不堪言。不過11月開始，木星在人際宮恢復順行，人際方面容易獲得學長姐丶主管等前輩賞識，他們也將獲得收穫，先前陷害他們的小人會得到應有的教訓，金牛座地位與聲望越來越高。