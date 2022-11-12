前副總統呂秀蓮今(12)日舉辦「反核武，救地球；愛和平，保台灣」遊行，從國父紀念館行進二二八和平公園，後在二二八公園舉行「和平午會」活動。呂秀蓮在活動中公開給美中俄三強的領導人拜登、習近平、普丁的公開信，呼籲要和平。

「反核武，救地球；愛和平，保台灣」今下午1時30分在仁愛路國父紀念館前集合，由密宗大師慧吉祥活佛與全國宗教徒協會會長明光法師與呂前副總統共同帶領下，展開和平大遊行，哈雷機車、不老騎士開道，呂秀蓮穿著全白套裝、帶著墨鏡走了2個小時到達二二八公園。

呂秀蓮於和平午會活動說，「今天走了5.5公里，走了兩個小時，但由於今天是選舉的黃金周末，人沒有很多，但還是堅持要舉辦這個活動」。呂秀蓮表示，從9月21日世界和平日，聯合國首次提及了台灣問題要和平解決，到蔡英文總統在國慶日說願意重啟兩岸交流、G7外長會議說台灣問題要和平解決，種種和平的跡象已經出現。

呂秀蓮說，美中俄三強的領導人拜登、習近平、普丁都會出席15日至16日在印尼峇里島舉行的G20高峰會，因此呼籲這三位帶給全球動盪不安的領導人「放下戰爭，締造和平」。

信件中提及，三位領導人被選舉並授權服務人民，維護地球，這是您們的憲法及道德責任。而任何型態的人權違害或人命剝奪均難令人忍受，尤其所有的戰爭，都不應被正當化。呂秀蓮認為，台灣海峽兩邊的人民，均應阻止戰爭的悲劇上演，歷史告訴我們，戰爭沒有贏家，戰爭也不能解決任何難題。