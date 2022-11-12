今日高雄政見發表會上，高醫校長楊俊毓提出，國發會推估今年生育率創新低，而台灣將在2025年進入超高齡的社會，對於長照方面有何規畫布局；如何鼓勵年輕人生育、未來幼兒的托育政策看法？無黨籍候選人曾尹儷表示，長照、公托方面，政府需與民間多加連結溝通，並提供二度就業方式增加長照人力；生育方面則是用獎勵等短期手段，讓年輕媽媽能願意生子。

楊俊毓提問，據預估，台灣將在2025年進入超高齡的社會，對於高齡友善城市以及完善長期照護的資源，有什麼樣的規畫和布局？另外，國發會推估今年的總生育率將創將創歷史新低，面對年輕人不想生育，導致少子化的浪潮，請問對於鼓勵年輕人生育、未來幼兒的托育政策又有什麼看法？

曾尹儷表示，有參觀過市區幾處長照中心，她認為政府要多跟民間的社團交流、善用於現在社區發展協會、里鄰長組織架構，以後的社區照護、社會安全網問題 ，能從里鄰長組織網裡頭，讓他們成為地方照護前線尖兵，連結市政府。

曾尹儷主張提供里鄰長協助、福利，讓他們成為最早熟悉地方社會發生長者、婦幼問題，也希望每個鄰里都要有照護中心據點。她也說，發現有很多很早4、50歲退休的壯年人力資源，要鼓勵他們二度就業，經簡單訓練，也能成為照顧長者的人力。

曾尹儷提及，青年人有「青銀共住｣協助照顧長者部分，鼓勵青年朋友照顧自己長者一樣，加入行列裡頭，用獎勵等短期手段作法，鼓勵一些人力加入。

對於生育，曾尹儷表示，若是沒有人口，市場、經濟會引起嚴重問題，從生育開始，用短期手段鼓勵年輕媽媽生育，並提供短期保障，解除媽媽們一些憂慮，讓她們願意生子。

公托方面，很支持政府向公托聯盟等協會，一起溝通集思廣益，找出解決辦法，借助民間力量跟活力，政府無法做好每件事情，但民間力量、活力非常驚人，政府善用這股活力，對於外來長者照顧、生育托育。

曾尹儷呼籲，透過人力整合，希望社會能夠達到「老吾老，以及人之老；幼吾幼，以及人之幼｣境界，大家一起來讓生活變得更好。