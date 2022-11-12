策展人胡文偉（中）介紹地方創生文化。（王志偉攝）

齊柏林導演之子齊廷洹導覽說明攝影作品意涵。（王志偉攝）

新城鄉長何禮臺與地方各界參與「新城．新世界」齊柏林攝影展。（王志偉攝）

在花蓮新城鄉老街發起地方創生的練習曲書店主人胡文偉，接手改造地方廢棄老宅空間，特別向齊柏林基金會邀請商借齊導的26幅攝影作品，到新城老街電力公司改造老宅開展「新城、新世界」，即日起展出到明年2月，透過照片，感受台灣之美，並細細體驗「新城」獨有的人文風情。

胡文偉說，他於2017年在新城鄉成立練習曲書店，受到許多朋友幫助，其中齊柏林正是他實踐夢想的道路上的重要推手，沒有他義無反顧的支持，練習曲團隊無法走那麼遠，他們都熱愛棒球運動，齊柏林也曾掏腰包對地方棒球運動支持，支助，讓他很感動。

「新城、新世界」在新城老街博愛路上台電舊宅開展，包括數位發展部數位產業署副署長胡貝蒂、中小企業總會副主任江嘉萍，以及新城鄉長何禮臺等人到場參與，齊柏林基金會執行長萬冠麗、齊導兒子齊廷洹也都到場。

萬冠麗表示，得知胡文偉在地方推動創生並起熱愛棒球運動，一步一腳印記錄台灣土地的故事，攝影作品希望能夠在花蓮讓大家看到，也看見新城在地文化，大家互相結合、讓家鄉更好。

齊廷洹說，父親生前喜愛拍照、花蓮大山大海，媽媽也是花蓮人，外公住在六十石山。胡文偉與父親舊識，跟基金會商借照片作展覽，在作品中挑選花東山海，感受地方親近，也能體驗「新城」獨有的人文風情，用不一樣的角度看見「新世界」。

「新城．新世界」即日起展到明年2月28日，在練習曲文創空間（台電舊宅、花蓮縣新城鄉博愛路39號）。