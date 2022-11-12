盧秀燕今天到國安國宅參加市議員候選人楊大鋐舉辦的政見說明會。（盧秀燕競總提供／張亦惠台中傳真）

台中市長盧秀燕請假拚選舉，假日行程滿檔，今天中午西屯區國安國宅參加台中市議員候選人楊大鋐舉辦的政見說明會，盧秀燕細數自己近年來在西屯的建設，更說自己推動國安國宅興建，當市長後也在國安段興建社會住宅，持續落實居住正義。

盧秀燕說，自己擔任立委時，推動眷村改建條例修法，當初國安國宅就是推動的重要案件之一，因此她與國安國宅的關係相當密切，不僅如此現在她擔任市長，也在鄰近推動一處大型社會住宅興建，就是國安段台中好宅，持續落實居住正義。

盧秀燕表示，西屯是台中市政府所在地，但是她上任前一個公托據點都沒有，在她努力下現在已經拚到4個公托，會再繼續努力。市政路延伸、朝馬轉運中心、台中國際會展中心等西屯區各大建設，都持續向前邁進，所以懇請民眾支持她，會持續為台中、為西屯努力打拚。

楊大鋐的父親、現任市議員楊正中表示，盧市長開源節流、撙節支出，這四年台中市每年舉債已經降到97億，降低一半以上，台中市民的人均負債從林佳龍執政時的每人平均負債將近4萬，到盧市長時已經降低到3.2萬，減輕25％，這就是媽媽市長會顧家、持家的表現。

有一位住在國宅的96歲伯伯，特別從家中趕到現場來看市長；還有一位93歲的陸伯伯，特別指著牙齒跟市長說「這是市政府補助的假牙，謝謝盧市長」，現場氣氛十分熱絡。