彰化縣近日空品發布橘色提醒。（彰化縣環保局提供／吳敏菁彰化傳真）

台灣西半部彰化縣背風面，汙染物容易累積。（彰化縣環保局提供／吳敏菁彰化傳真）

立冬後氣候溫暖，但環境風場偏東風，讓台灣西半部處於背風側，擴散條件差，汙染物累積，空氣品質惡化，不少民眾這兩天都過敏眼睛紅、猛打噴嚏，渾身不舒服，彰化縣環保局發布「橘色提醒」，連續3天到14日，恐將處於糟糕空品狀態，中臺灣區域治理平台已要求臺中火力發電廠啟動應變作為，今日已預先降載5128MW。

彰化縣這兩天霾害又起，，即時通品指標AQI都飆到100以上，對敏感群族的健康又不良影響，彰化縣環保局12日發布橘色提醒，呼籲不要外出運動，戴好口罩。

彰化縣環保局長江培根表示，風場擴散條件差，汙染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧易上升；清晨、夜間西半部等地區會有霧霾或低雲影響能見度。預料到13日下午起東北季風增強，中南部地區還是位於下風處。

彰化縣環保局12日啟動緊急應變機制，通知縣內前74大公私場所執行空汙自主管理或友善降載，並通知營建工程工區內裸露地加強灑水、出入口及周界進行洗掃街加強作業等防制措施、廟宇則加強環保祭祀作為，並派員稽查公私場所防制設備、在車流交會重要路段進行車輛怠速稽查並進行街道洗街作業，目前正值二期稻作收割，除於露燃熱區加強取締露天燃燒，也呼籲農民不要露天燃燒稻草，減緩空氣品質進一步惡化。

環保局呼籲加強個人健康防護，減少在戶外劇烈活動，如需外出，建議搭乘大眾運輸工具並佩戴口罩，以維護個人健康。如有發現工廠排放黑煙、露天燃燒、車輛排放大量黑、白煙等情形，請協助通報環保局進行處置。（公害陳情專線：0800-066666）