《北京日報》報導，在大陸國務院聯防聯控機制12日新聞發布會上，中國疾控中心傳防處研究員王麗萍指出，新冠肺炎疫情是一種新發傳染病，世界衛生組織宣布新冠疫情是「全球關注的公共衛生事件」仍然還沒有終止，對於這樣一種新發傳染病，從它的危害角度，對於新冠病毒感染者的密接人員實施集中隔離，這個措施是對於切斷傳染病傳播途徑非常重要的環節，在近三年的抗疫實踐中發揮了非常重要的作用。

新聞發布會上記者提問，此次防控措施的優化，將多處集中隔離的要求進行調整，是否意味著集中隔離的作用和必要性在降低？以後是否會逐步取消集中隔離這一做法？

王麗萍回應稱，這次二十條優化措施對於密接、高風險區溢出的人員，以及結束閉環作業的高風險崗位從業人員，縮短了集中隔離期限，或者由之前的集中隔離調整為居家隔離或者健康監測，這樣的調整是基於對病毒新的特點，以及前期邊防控、邊研究、邊總結、邊優化的實踐，在基於數據、證據的基礎上做出的，並不是說集中隔離作用必要性在降低。

王麗萍強調，未來隨著病毒的不斷變異，對這個疾病的認識不斷深入，以及整個國內外疫情形勢變化，也不排除再對大陸隔離措施進行進一步的優化調整。