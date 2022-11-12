賴峰偉總部爆料說，經費200萬的「世界最美麗海灣」媒體整合行銷案，由某位陳光復核心直接交辦，承辦人認為不符採購法程序不願簽辦。（張茂雄攝）

4年前世界最美麗海灣活動的經費核銷問題，因藍綠陣營各說各話，傳出有基層公務人員坦言壓力很大，擔心選後會秋後算帳。（張茂雄攝）

4年前舉辦的世界最美麗海灣活動，意外成了今年底九合一縣長選戰的攻防焦點，賴峰偉陣營指控陳光復留下2400萬的呆帳，陳反擊說當時主責預算申請與執行的旅遊處長，現在是賴的副縣長洪慶鷲，核銷作業也是賴政府一手辦理。不過因大家各說各話，卻有基層公務人員坦言壓力很大，擔心選後會秋後算帳。

陳光復表示，他當時成功爭取世界最美麗海灣年會在澎湖辦理，也獲中央大力支持，當時有50幾個國家城市，500多位各國市長、國會議員等重量級人士來到澎湖參與盛會，成功推廣台灣的城市外交。

當時主責預算申請與執行的旅遊處長，就是賴的副縣長洪慶鷲，他如今不應該用烏賊戰術混淆視聽。就拿事後經費無法核銷這件事，正顯示賴峰偉的無能，根本沒有能力去協調，與中央溝通事情。

不過，陳光復說法反而讓縣府員工開始擔心，賴峰偉總部強調，將責任推給洪慶鷲，就可以看出陳光復若回鍋，勢必掀起縣府員工的危機感，難保不會成為下一個被陳光復甩鍋的人。

賴峰偉總部表示，陳光復將「世界最美麗海灣」當政績，選前撒錢拉抬聲勢，留下一堆爛帳不敢承擔，卻要基層公務人員一肩扛。賴峰偉保證會捍衛縣府員工清白，不讓陳光復栽贓奉公守法的公務員。

賴舉當時一起經費200萬的「世界最美麗海灣」媒體整合行銷案，由某位陳光復核心直接交辦，必須趕在年會前完成發包，承辦人認為時間不符採購法程序，即使被調離單位也不願簽辦。之後這位陳核心轉而指示其他單位簽辦，由其政治色彩相近的公司得標。

賴峰偉總部說明，陳光復及其核心指揮經費運用與分配的痕跡斑斑，現在事情出包，留下一堆核銷不了的爛帳，陳光復雙手一攤，裝無辜、裝清白，更大言不慚一切與他無關，將責任全推給底下奉命做事的文官，實在不可取。