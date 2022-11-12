爭取連任的台東縣長候選人饒慶鈴今天在台東市民廣場舉辦團結造勢大會。（蔡旻妤攝）

爭取連任的台東縣長候選人饒慶鈴今天在台東市民廣場舉辦團結造勢大會。（蔡旻妤攝）

爭取連任的台東縣長候選人饒慶鈴今天在台東市民廣場舉辦團結造勢大會，力邀重量級貴賓前總統馬英九、資深媒體人中國廣播公司董事長趙少康到場助講表達支持，歌壇當紅台語歌星翁立友、王宏恩開唱炒熱全場氣氛。

馬英九表示，民進黨執政6年，把台灣帶到戰爭邊緣，讓台灣民眾生活在不安的環境之中。今天他特地來見證在4年前他所的支持饒慶鈴帶領台東縣，今天大家都看到台東縣已超越台灣其他縣市了，有多項成績表現已成為全台第1了，可見選擇國民黨，才是帶給大家幸福、快樂、免於恐懼的正確選擇。

趙少康說，饒慶鈴以近4年時間改變了台東，讓台東超越了台灣各縣市；反觀蔡英文政府執政6年，經濟日漸衰退，每天罵對岸，貿易順差占比卻是最高。治安敗壞，不但讓國人到kk園區受難無力拯救，在台灣也有ee園區了，他呼籲選民以這次的投票表達對蔡政府的不滿。

饒慶鈴致詞時表示，把縣政做好一直是她最重要的工作，這4年來提出「慢經濟」施政主軸，要求局處快思維、高效率，整理太平溪兩岸堤防、打造親水步道，提升台東棒球村場地設備成為國際賽事等級，讓睽違14年中華職棒重返台東；還有很多對台東的規劃要努力實踐的，台東兒童運動公園明年將完工，全民運動館、台東極限運動場、原住民族實驗劇場都正要啟動，她說「請鄉親再給我4年，把這些對台東很重要的建設一一打造完成！ 」

饒慶鈴說，選舉不是比誰罵得大聲，她不會像對手用對立、分化的言論撕裂族群、激化選情，不會像對手只會批評、空喊口號，卻提不出具體可行的建設。她大大方方的用政績爭取認同，踏踏實實做事讓選民有感。請相信她，讓她再為鄉親服務4年，串聯各鄉鎮國民黨優秀的候選人，讓國民黨在台東全壘打。