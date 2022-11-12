旅美好手陳柏毓首次擔任「BE HEROES棒球訓練營」教練，但他表示，並不會把自己當作教練，而是抱著學習心態來到這裡，他把握機會向郭俊麟、江少慶請益，不管是在球技上還是旅美生活都獲得不少建議，至於明年的經典賽，陳柏毓也十分有意願想為國出征。

今年是陳柏毓加入海盜隊第2年，今年他離開基地搬出來與鄭宗哲及1位美國隊友同住，讓他覺得更能融入當地生活，「真的比較像在美國生活，要自己移動、適應每個球場。」除了比第一年菜鳥時期更能融入當地生活，他也更加適應電子好球帶。

陳柏毓表示，球季結束回台灣休息1、2週後現在已開始恢復訓練，主要以重訓和體能為主，「今年的課表是參考去年休賽季時的課表，去年這樣做效果滿好的，今年就照著這個訓練計畫再更投入一點。」

對於明年3月在台灣進行的經典賽，陳柏毓十分有參賽意願，「1、2個禮拜前經紀人有跟我說，有接到餅總（林岳平）的電話，如果可以打的話當然很樂意，但還是要看球隊那邊。」

這次是陳柏毓首次來擔任「BE HEROES棒球訓練營」教練，但他不把自己當教練，而是抱持學習心態、向學長們請益，「少慶說在美國不容易，要加油，他鼓勵我認真做、投入訓練，不要想太多。」

富邦悍將江少慶則是連4年擔任教練，他說：「自己非常喜歡看小朋友打球，勾起一些以前小時候打球的回憶，也讓能我找回打球的初衷與熱情。」

休季期江少慶都有自己一套訓練課表，近期他都針對基礎重訓打底、保持柔軟度，並依照身體變化去做調整，找出最適合自己的方式。

江少慶也提到，例行賽最後一次在新莊與統一獅交手時，自己在散步時與林岳平巧遇，「當下就有聊一下天，他有詢問我意願，我不排斥但也是要看身體狀況，最後看餅總、中華隊的隊形考量。」2017年就曾打過經典賽的他認為，國際賽對每個球員來講都是很好的進步機會。