《傳染病防治法》修法小組近期啟動，召集人、衛福部次長王必勝透露，預計2周內就會完成草案。部長薛瑞元也透露，下個會期就會送入立院審議。外界關注指揮中心是否會隨著修法而退場，王必勝說，退場會早於修法，年底前可能還沒達到退場條件，條件包括致死率持續降低、疫情流感化、社區低度流行、工作常態化。

王必勝表示，《傳染病防治法》第1階段修法，是因應特殊條例明年6月30日到期，雖然不知道疫情如何，但有些工作要延續，在傳染病防治法沒有的內容，就需要透過修法延續下去，這是最主要的目的。修法內容主要是人民的權利義務，比如民眾隔離檢疫時，請假的規定、疫苗及藥物的採購，現有的採購規定時例行性的，如是緊急特別的採購，還不是很清楚，另外隔離、檢疫的規定也會修一下。相關草案預計2周內就會完成，並在年底前預告。

「《傳染病防治法》不是專門為了COVID-19，還有很多傳染病，要適用於各種傳染病」，王必勝說，現在修法列了大概20幾條，還在進行討論。除了新冠肺炎，未來可能還有其他傳染病，性質可能不同，包括匡列、隔離、疫調等處置，要如何修法適用在各種傳染病上，也是需要考慮的問題。如有新的傳染病，特殊的情形之下，可能還是需要特別條例。

外界關注指揮中心是否會隨著修法而退場，王必勝回應，退場可能會早一點，因為修法要到明年，疫情的發展難講，不一定有直接的關聯，退場的前提是要符合條件。這波BA.5的致死率只有百分之0.1，和前一波百分之0.17有很大的差別，也更接近流感化。如致死率持續降低、流感化、社區低度流行、工作常態化，指揮中心的降級或解散就會比較有機會。

對於口罩解禁後，是不是退場時機？王必勝說，這些東西沒有直接相關，但是也是有關，疫情流感化是關鍵，流感化了、疫情變輕了，社區個案少了，口罩就可以放，指揮中心的存在必要性也就比較小。現在到年底前，可能還沒達到條件，選前也不會退場，目前還有很多事情在處理，比如口罩、疫苗施打等，等到都處理完畢了，就會比較接近降級或解散的時機。