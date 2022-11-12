中部汙染物南移，加上南台灣整體擴散條件不佳，台南市從11日下半天起空氣品質明顯轉差，12日一整天的PM2.5也偏高，不僅清晨台南、安南測站的空氣品質為紅色警示，善化、安南測站也是橘色警示。鑑於中央氣象局針對台南市發布濃霧特報直到14日，市府已成立防制指揮中心，透過各種方式減緩空品惡化。

市府環保局指出，台南市直到下周一（14日）之前，天氣型態都是清晨易有局部濃霧，影響能見度及空氣品質。該局提醒民眾，每當「有霧、風速弱、大氣擴散條件差」時，空氣品質容易不佳，尤其是清晨、上午更需注意。如果市民朋友屬於敏感族群，請減少早晨在戶外劇烈活動，並做好自我防護。

今日雖是周末，市府各局處仍啟動應變措施，像環保局加強 44條重點路段合計200公里洗街、汙染源管制及通報60家排放大廠、99處大型營建工地減少排放並加強灑水；出動查核人員前往工業區稽查；工務局、區公所等均暫停使用吹葉機；農業局也提醒農民不要露天燃燒；並利用FB、跑馬燈、大型路口電視牆宣導提醒空品狀況及自我防護。